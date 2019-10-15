فريق إنجليزي كبير يرغب في التعاقد مع محمد إحتارن

بات اللاعب المغربي – الهولندي، محمد احتارن، نجم فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي، يسيل لعاب كبار القارة العجوز، بعد الأدء الكبير الذي يبصم عليه في الدوري الهولندي الممتاز، في الدوري الأرربي رفقة الفريق الأحمر والأبيض.

وحسب صحيفة ” كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن اللاعب الشاب، الذي خطف الأضواء من الجميع، هذا الموسم في هولندا، يعتبر واحدا من أبرز أولويات فريق تشيلسي الإنجليزي، أحد أكبر أندية “اليبريمرليغ”.

وحسب الصحيفة نفسها، فإن النادي الإنجليزي يتابع عن قرب إحتارن، ويتصدر أولوياته، في الفترة القادمة، ومن المرتقب أن يقدم عرضا رسميا لإدارة النادي الهولندي، من أجل ضمه، الصيف القادم.

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وإلى جانب تشيلسي، فإن إسم إحتارن، المنحدر من مدينة الحسيمة، وارد أيضا في اهتمامات فريق برشلونة الإسباني، الذي يعتزم ضم زميله، دونيل مالن، مقابل 60 مليون يورو.

ويعتبر إحتارن، 17 عاما، واحدا من أبرز الموهب الصاعدة في العالم، ويعتبر ثالث أغلى موهبة شابة في العالم، إذ تقدر قيمته التسويقية بحوالي 15 مليون يورو، كما أنه لم يحسم بعد البلد الذي سيمثله بين المغرب وهولندا.