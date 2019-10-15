برشلونة يخطط لضم موهبة ألمانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يخطط للحصول على خدمات موهبة ألمانية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يراقب المهاجم الألماني كريم أديمي صاحب الـ17 عامًا، والذي يلعب في ريد بول سالزبورغ.

وأشارت إلى أن التفكير في ضم لاعب صغير يتماشى مع استراتيجية النادي في السنوات الأخيرة، والتي شهدت ضم لاعبين مثل رونالد أراوخو وكلير توديبو وموسى واجي.

ويدفع باتريك كلويفرت، رئيس أكاديمية "لا ماسيا"، إدارة برشلونة لإتمام التعاقد مع أديمي في الميركاتو الشتوي.

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وسيكون العائق الأساسي في الصفقة هو قيمتها المادية، حيث إن سالزبورغ تعاقد مع اللاعب مقابل 3.5 مليون يورو في عام 2018، وبالتالي فإنه قد يسمح بانتقاله إلى برشلونة مقابل 8 ملايين يورو.

ويعتبر مسؤولو برشلونة هذا الرقم كبيرا للغاية بالنظر إلى أن اللاعب يبلغ 17 عامًا فقط.

ويتميز أديمي بالقدرة على اللعب في مركز المهاجم الصريح، بالإضافة التواجد كجناح أيمن أو أيسر، وهو شبيه إلى حد كبير بأنسو فاتي، موهبة برشلونة، حيث لديه سرعة كبيرة ومهارات خاصة في موقف (واحد ضد واحد).

وفي حالة انضمام أديمي في الشتاء، فإنه سيذهب إلى الفريق الثاني ببرشلونة حتى يتكيف على أجواء النادي ويتم دراسة إمكانية تصعيده إلى الفريق الأول.