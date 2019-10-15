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واشنطن: الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على الأجواء شمال شرق سوريا

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ذكرت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على المجال الجوي فوق شمال شرق سوريا على الرغم من سحب قواتها البرية من هذه المنطقة في ظل العملية العسكرية التركية.
وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، في تصريح صحفي نقلته وكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على المجال الجوي شمال شرق سوريا على الرغم من سحب قواتها البرية من المنطقة، فيما أكد خروجها من مدينة منبج ومحيطها.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن الهدف الأول بالنسبة إلى بلاده يكمن حاليا في تحقيق وقف إطلاق النار في المنطقة عن طريق الدبلوماسية.

وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة تنوي توسيع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في المنطقة إذا لم يتم حل الأزمة الحالية، موضحا أن إعلان نظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي، الذي يقصد به تعليق كل الهجمات، سيشكل عنصرا مهما لعودة العلاقات التركية الأمريكية إلى مستواها الطبيعي.


وفي غضون ذلك، أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة لم ترصد حتى الآن أي عمليات هروب كبيرة ناجحة للمعتقلين من "داعش" شمال شرق سوريا بسبب العملية التركية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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