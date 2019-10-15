مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجير قنبلة يدوية في جبل ازمر

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قنبلة يدوية انفجرت، اليوم، في جبل ازمر بمحافظة السليمانية، ما ادى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين".

وأضاف أن "القوات الامنية طوّقت مكان التفجير ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مشفى قريب".

