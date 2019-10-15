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الاتحاد الأوروبي يدرس سحب تنظيم نهائي دوري الأبطال من تركيا

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2019-10-15 | 18:05

الاتحاد الأوروبي يدرس سحب تنظيم نهائي دوري الأبطال من تركيا

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أعطى نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل يوفا إشارات لا لبس فيها، عن إمكانية سحب شرف تنظيم نهائي من العاصمة التركية الثانية إسطنبول.
وتتزايد الضغوط على المؤسسة المسؤولة عن كرة القدم في القارة العجوز، بوابل من الالتماسات ضد تركيا، على خلفية عملية "نبغ السلام" العسكرية، التي يقوم بها الجيش التركي على الأكراد عبر الحدود مع سوريا. وتعرض نجوم المنتخب التركي لسيل من الانتقادات اللاذعة من قبل وسائل الإعلام الأوروبية، بعد قيامهم بأداء التحية العسكرية للجيش بعد كل هدف كان يسجله أحفاد العثمانيين في تصفيات اليورو.

وبلغت الإثارة ذروتها في هذه القضية، عندما قام نادي سانت باولي الألماني بشطب لاعبه التركي سينك شاهين، لإظهار دعمه لجيش بلاده.

وقال المسؤول البارز في اليويفا لموقع توتو ميركاتو الإيطالي "سنحافظ على دورنا كمؤسسة رياضية لها استقلالها، لكن لا يمكن أن نتجاهل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول والدبلوماسيات والسفراء والمؤسسات السياسية الأخرى".


وختم حديثه عن إمكانية نقل النهائي لملعب آخر غير "أتاتورك الأولمبي"، بقوله "بعد ذلك سيتخذ اليويفا القرار المناسب بالاشتراك مع اللجنة التنفيذية والرئيس".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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