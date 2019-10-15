الاتحاد الأوروبي يدرس سحب تنظيم نهائي دوري الأبطال من تركيا

2019-10-15 | 18:05
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أعطى نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل يوفا إشارات لا لبس فيها، عن إمكانية سحب شرف تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من العاصمة التركية الثانية إسطنبول.
وبلغت الإثارة ذروتها في هذه القضية، عندما قام نادي سانت باولي الألماني بشطب لاعبه التركي سينك شاهين، لإظهار دعمه لجيش بلاده.
وقال المسؤول البارز في اليويفا لموقع توتو ميركاتو الإيطالي "سنحافظ على دورنا كمؤسسة رياضية لها استقلالها، لكن لا يمكن أن نتجاهل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول والدبلوماسيات والسفراء والمؤسسات السياسية الأخرى".
وختم حديثه عن إمكانية نقل النهائي لملعب آخر غير "أتاتورك الأولمبي"، بقوله "بعد ذلك سيتخذ اليويفا القرار المناسب بالاشتراك مع اللجنة التنفيذية والرئيس".
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