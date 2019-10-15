السعودية تتعادل مع فلسطين سلبيًا في تصفيات آسيا لكأس العالم

2019-10-15 | 18:04
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تعادل منتخب السعودية مع نظيره الفلسطيني، بدون أهداف، اليوم الثلاثاء، في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.
وفشل لاعبو الفريقين في ترجمة أي من الفرص إلى هدف على مدار مجريات اللقاء، وحصل كل منتخب على نقطة وحيدة.
بهذا التعادل، يحتل منتخب السعودية المركز الثاني بالمجموعة الرابعة ولديه 5 نقاط، بينما تتواجد فلسطين في المركز الثالث بـ4 نقاط.
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