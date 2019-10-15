اخبار العالم

السعودية تتعادل مع فلسطين سلبيًا في تصفيات آسيا لكأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-10-15 | 18:04

السعودية تتعادل مع فلسطين سلبيًا في تصفيات آسيا لكأس العالم

311 مشاهدة

تعادل منتخب مع نظيره الفلسطيني، بدون أهداف، اليوم الثلاثاء، في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.
منتخب السعودية واجه فلسطين، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب فيصل الحسيني.

وفشل لاعبو الفريقين في ترجمة أي من الفرص إلى هدف على مدار مجريات اللقاء، وحصل كل منتخب على نقطة وحيدة.

بهذا التعادل، يحتل منتخب السعودية المركز الثاني بالمجموعة الرابعة ولديه 5 نقاط، بينما تتواجد فلسطين في المركز الثالث بـ4 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتعادل مع فلسطين سلبيًا في تصفيات آسيا لكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا