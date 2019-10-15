السعودية تتعادل مع فلسطين سلبيًا في تصفيات آسيا لكأس العالم

منتخب السعودية واجه فلسطين، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب فيصل الحسيني.

وفشل لاعبو الفريقين في ترجمة أي من الفرص إلى هدف على مدار مجريات اللقاء، وحصل كل منتخب على نقطة وحيدة.

بهذا التعادل، يحتل منتخب السعودية المركز الثاني بالمجموعة الرابعة ولديه 5 نقاط، بينما تتواجد فلسطين في المركز الثالث بـ4 نقاط.

