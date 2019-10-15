أمطار غزيرة تساهم بوقف تمدد الحرائق في جبل لبنان

وأفاد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في تصريح نقلته LBCI، بأن طائرات الإطفاء توقفت عن العمل مع حلول الظلام بسبب الظروف المناخية، وسنكمل العمليات عبر العناصر والإمكانيات المتوفرة، مضيفا "أن الأمطار إذا استمرت بالهطول فستساعد كثيرا في إخماد الحرائق".إلى ذلك، أشارت قناة LBCI اللبنانية إلى أن ألسنة اللهب اشتعلت في بعض النقاط في الدبية نتيجة تغير سرعة الرياح، مؤكدة أن الجهات المختصة تدخلت لمحاولة الحد من انتشار الحريق مجددا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، طالت النيران قرية الدبية التابعة لمحافظة جبال لبنان، واقتربت من المنازل، وتسببت بانفجار خط التوتر العالي، كما نشبت حرائق في بلدات بريح والفوارة وكفرحيم المجاورة.