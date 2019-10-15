نجل بايدن يقر بـ"خطأ" تقدير الأمور ردا على اتهامات ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى هنتر بايدن، نجل المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات في تعاملاته التجارية في أوكرانيا أو الصين، إلا أنه أقر أنه أخطأ في تقدير الأمور كما استفاد من شهرة اسم عائلته.



وفي مقابلة بثت على شبكة "إيه بي سي نيوز" قال بايدن إنه أخطأ عندما لم يتوقع أن هذه النشاطات ستصبح يوما ما مادة يستفيد منها منتقدو والده نائب الرئيس السابق جو بايدن في سباقه للترشح للرئاسة الأمريكية.

وقال في المقابلة التي نشرت مقتطفات منها قبل بثها مساء الثلاثاء لتسبق مناظرة بين المتنافسين الديمقراطيين على الرئاسة: "هل ارتكبت خطأ؟ ربما عندما ننظر إلى الأمور بمنظار واسع".

والأسبوع الماضي كشف هنتر عن تفاصيل العمل الذي كان يؤديه في أوكرانيا والصين، وذلك لأول مرة منذ انتقادات شديدة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نجل بايدن، في بيان أصدره محاميه، الأحد، إن هنتر ينوي الاستقالة في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من مجلس إدارة شركة صينية كانت هدفا للانتقادات.