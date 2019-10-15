مقتل جنديين تركيين وإصابة 7 في قصف كردي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل جنديين جرّاء قصف مدفعي للأكراد من منطقة منبج السورية، غداة اشتباكات وقعت في هذه المنطقة.



وأضافت الوزارة أن 7 جنود أصيبوا بجروح في القصف.

ولم يحدد البيان الموقع الذي قتل فيه الجنديان، لكنه أفاد بأن الجيش التركي رد على مصدر النيران.

ودخل الجيش السوري مدينة منبج في إطار اتفاق بين دمشق والأكراد في نهاية الأسبوع الماضي لصد العدوان التركي.

والأربعاء الماضي، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدواناً عسكرياً على سوريا أوقع العديد من القتلى بصفوف المدنيين، ونزوح الآلاف، وأدانت غالبية دول العالم العدوان التركي، مطالبة أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.