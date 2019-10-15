بريطانيا والناتو يطالبان تركيا بوقف العملية العسكرية بسوريا

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إنه اتفق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج على ضرورة إنهاء العملية التركية في شمالي سوريا.



وأضافت المتحدثة، في بيان مشترك عقب لقاء المسؤولين في لندن، أن رئيس الوزراء والأمين العام عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع في شمالي سوريا.

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وكثفت دول الاتحاد الأوروبي ضغوطها على تركيا لوقف الهجوم الذي شنته على شمال شرقي سوريا قبل أسبوع، بالتزامن مع وقف تصدير الأسلحة وعقوبات أمريكية.

وبدأت تركيا ومسلحون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً في شمال شرقي سوريا، تسبّب وفق المرصد، بمقتل نحو 70 مدنياً و135 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية.

كما قتل أكثر من 120 عنصراً من الفصائل الموالية لأنقرة، وسط إدانات غالبية دول العالم للعدوان التركي، مطالبة أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.