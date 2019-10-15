- 1/2
- 2/2
رويترزالثلاثاء 2019/10/15 07:59 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء البريطاني والأمين العام لحلف شمال الأطلسي - رويترز
قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إنه اتفق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج على ضرورة إنهاء العملية التركية في شمالي سوريا.
وأضافت المتحدثة، في بيان مشترك عقب لقاء المسؤولين في لندن، أن رئيس الوزراء والأمين العام عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع في شمالي سوريا.
وكثفت دول الاتحاد الأوروبي ضغوطها على تركيا لوقف الهجوم الذي شنته على شمال شرقي سوريا قبل أسبوع، بالتزامن مع وقف تصدير الأسلحة وعقوبات أمريكية.
وبدأت تركيا ومسلحون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً في شمال شرقي سوريا، تسبّب وفق المرصد، بمقتل نحو 70 مدنياً و135 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية.
كما قتل أكثر من 120 عنصراً من الفصائل الموالية لأنقرة، وسط إدانات غالبية دول العالم للعدوان التركي، مطالبة أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا والناتو يطالبان تركيا بوقف العملية العسكرية بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.