الإمارات تؤكد دعمها للتمكين السياسي للمرأة والشباب

اختتمت الإمارات مشاركتها في مؤتمر اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مؤكدة دعمها لتعزيز التمكين السياسي للمرأة والشباب.

واستعرض مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي ورئيس الوفد الإماراتي أحمد عبد الرحمن الجرمن، جهود بلاده وإنجازاتها في مجالات تمكين المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق أصحاب الهمم، وحقوق كبار السن (كبار المواطنين)، وحقوق العمالة، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز قيم التسامح.

وجاء ذلك خلال مناقشة الإمارات تقريرها الدوري الأول بشأن الميثاق العربي ضمن فعاليات الدورة الـ16 للجنة حقوق الإنسان العربية المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية منذ الإثنين.

وأبرز الجرمن نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة التي جرت في البلاد خلال الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الانتخابات شهدت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية، لتصل إلى أكثر من 337 ألف ناخب، كما شكّل الشباب أكثر من 61% من الناخبين.







وأشار إلى أن الانتخابات تشكل محطة مهمة من برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2005، الذي يهدف إلى تعزيز دور المجلس الوطني، وتمكين أبناء وبنات الإمارات في شتى مواقع العمل للمساهمة في مسيرة التنمية.

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وتطرق الجرمن لقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رقم (1) لسنة 2019، والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% خلال دورته الرابعة، مضيفاً أن ذلك يعد قراراً تاريخياً يسهم وبشكل فاعل في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتعزيز وجودها في أماكن صنع القرار.

وشدد الجرمن، على حرص الإمارات على تعزيز تعاونها مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها لجنة الميثاق، وتتطلع إلى الاستفادة من خلال جلسات المناقشة والحوار مع اللجنة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.

وخلال جلستي النقاش التي جمعت وفد الدولة مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، قام وفد الإمارات بالرد على التساؤلات الواردة من قبل اللجنة، التي تناولت أعمال الدولة لمواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.





بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بتفاعل وفد الإمارات خلال جلسة النقاش، كما أشادوا بالجهود التي قامت بها أبوظبي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال محمد خالد الضاحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن دولة الإمارات أبدت تجاوباً أمام أعضاء اللجنة، بجانب كل الاستفسارات التي قُدمت لها.

وأشاد الضاحي بالتطورات الإيجابية المتعلقة بتعزيز ودعم حقوق الإنسان داخل الإمارات.

يشار إلى أن الإمارات تعد من أولى الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2006، وقد استعرضت تقريرها الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية عام 2013.