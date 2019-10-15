قضاء أردوغان يحقق مع 6 برلمانيين عارضوا العدوان على سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت السلطات التركية تحقيقات ضد 6 نواب برلمانيين، لاعتراضهم على العدوان التركي على سوريا.



وبدأت نيابة أنقرة تحقيقات ضد نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، سزجين تانري كولو، بدون أي بلاغات، وذلك عقب التحقيق مع 5 برلمانيين آخرين، من بينهم رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

وذكرت النيابة أن "التحقيقات ضد كولو جاءت بسبب منشوراته حول عملية العسكرية في شمال سوريا"، حيث اعتبرت النيابة أن عبارة "هذه حرب ضد الأكراد" تشكل "جريمة".

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وأشارت النيابة، في بيان، إلى أنه "تم فتح تحقيقات ضد تانري كولو بتهم إهانة الجمهورية التركية علانية"، بسبب جزء من التصريحات التي أدلى بها خلال مقابلة مع بعض وسائل الإعلام في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتغريدة التي نشرها في اليوم نفسه، وذكر خلالها أنه "يتوجب على الحكومة التركية أن تدرك بأن ما تفعله هو حرب ضد الأكراد".

يُذكر أن الأيام الماضية شهدت تحقيقات ضد رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سيزائي تمالي وبرفين بولدان، ونواب الحزب كيليتش كوتش ييكت وليلى جوفان وبردان أوزتورك.