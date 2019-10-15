ألمانيا تراقب 690 متطرفا تحسبا لتنفيذ هجمات إرهابية

قالت صحيفة بيلد الألمانية، الثلاثاء، إن السلطات الأمنية تراقب 690 متطرفا شديدي الخطورة داخل البلاد تحسبا لتنفيذ هجمات إرهابية.



وأوضحت الصحيفة أن "هؤلاء المتطرفين مستعدين لتنفيذ هجمات كبيرة في أي وقت، وخطرهم يعادل اليمين المتطرف على الأمن في ألمانيا".

وأشارت إلى أن "السلطات لم تتخذ بعد خطوات كبيرة في التعاطي مع اليمين المتطرف مثلما تفعل مع المتطرفين".

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ولفتت إلى أن "الأمن يصنف 43 يمينيا متطرفا فقط كمجرمين خطرين من بين ٢٥ ألف شخص ينشطون في هذه الأوساط".

واستطردت: "عدد الأشخاص المستعدين لارتكاب جرائم ذات دوافع يمينية في ألمانيا، أكبر من ذلك بكثير".

ووفق صحيفة بيلد، فإن الأمن الألماني ووكالات الاستخبارات تخطط لإنشاء نظام تقييم مخاطر لرصد المتطرفين اليمينيين والحيلولة دون تنفيذ هجمات جديدة في البلاد.

ولفتت دي فيلت إلى أن نظام تقييم المخاطر الخاص بالمتطرفين نجح منذ هجوم برلين عام ٢٠١٦ (راح ضحيته ١٢ قتيلا) في الرصد الاستباقي لعدد من الخلايا الإرهابية وإحباط هجمات كبيرة في البلاد.

وقبل أيام، نفذ شخصان ينتميان للنازيين الجدد، هجوما بالأسلحة النارية على معبد يهودي في مدينة هاله شرقي ألمانيا، ما أوقع قتيلين فضلا عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة.