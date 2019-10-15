البنتاجون: القوات الأمريكية تعيد انتشارها حاليا شمال سوريا وشمال شرقها

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال البنتاجون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية تجري حاليًا إعادة انتشار لها شمالي سوريا وشمال شرقها، وذلك بالتزامن مع العدوان التركي على سوريا.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن هدف واشنطن الأول هو السعي عبر الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في سوريا.

وأكد حسب بيان، أن جميع القوات الأمريكية خرجت من منبج، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا زالت تسيطر على أجواء شمال شرق سوريا.