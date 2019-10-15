الان تتابع السودان.. قوات الدعم السريع تضبط أسلحة وذخائر كانت في طريقها للخرطوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
تمكنت قوات الدعم السريع السودانية، من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر من أنواع مختلفة كانت في طريقها للخرطوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة أدم، في تصريح له، اليوم، إنهُ في إطار عمليات مكافحة تجارة وتهريب السلاح ومصادر تمويله تمكنت دائرة الاستخبارات بالدعم السريع من ضبط (28) بندقية كلاشنكوف و(11) ألف طلقة ذخائر مختلفة مخبأة داخل عربة نقل بمنطقة دار السلام بأم درمان غرب ولاية الخرطوم.
وبيّن أن المتهم السائق أقرّ باستلامه للشحنة من شخصين بمحلية بارا بشمال كردفان غرب السودان بغرض توصيلها للخرطوم، وتم فتح بلاغات اتجار سلاح في مواجهة المتهمين الثلاثة.
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