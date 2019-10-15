5 وزراء ووزارات تركية تلاحقها العقوبات الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

أعلنت السلطات الأمريكية فرض عقوبات على 3 وزراء أتراك ووزارتين، ردا على التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، وتطبق العقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين ووزراء الداخلية والدفاع والطاقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين «تحمل الولايات المتحدة الحكومة التركية مسؤولية تصاعد العنف من جانب القوات التركية، مما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر وزعزعة استقرار المنطقة»، وذكرت الوزارة «نحن مستعدون لفرض عقوبات إضافية على مسؤولي وكيانات الحكومة التركية متى اقتضت الضرورة».

Advertisements

ووفقا للعقوبات الجديدة، سيتم حظر جميع ممتلكات هؤلاء الأشخاص، وأي أشخاص آخرين محظورين بموجب القانون في الولايات المتحدة أو تحت تصرف أشخاص أمريكيين، وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي مؤسسة مالية أجنبية «تسهل عن عمد أي معاملات مالية كبيرة لصالح الأشخاص المحددين أو بالنيابة عنهم»، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذتها تركيا تعرض المدنيين الأبرياء للخطر، وتسهم في زعزعة استقرار المنطقة، وتؤدي إلى تقويض حملة القضاء على داعش.

وأشارت إلى أن العقوبات التي جرى اتخاذها لن تؤثر أو تعطل عمل المنظمات غير الحكومية الإنسانية الدولية أو الأمم المتحدة في تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات السورية المحتاجة.

قائمة المعاقبين: