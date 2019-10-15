وزارة السياحة: إلزامية وجود جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي في الاماكن العامة

طلبت ​وزارة السياحة​ من ​المؤسسات السياحية​، في تعميم، إلزامية وجود جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي في الاماكن العامة، جاء فيه:

"بناء على القرار رقم 1684/1 الصادر عن معالي وزير الصحة العامة بتاريخ 2 آب 2019 حول إلزامية وجود جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي في الاماكن العامة. تطلب وزارة السياحة من المؤسسات السياحية المعنية بهذا القرار ولا سيما منها المسابح و​الفنادق​ التي يزيد عدد غرفها عن الخمسين غرفة والمقاهي والمؤسسات التي تقدم الطعام والشراب والتي يمكنها استقبال اكثر من مئة شخص دفعة واحدة، التقيد بمضمونه وتوفير آلة مزيل الرجفان القلبي او جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي في مؤسساتهم.

علما ان ​وزارة الصحة العامة​ سوف تقوم بتقييم شروط واحكام استخدام آلات مزيل الرجفان القلبي او جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي ومراعاة حسن استخدامها".

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