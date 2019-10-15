الريس: المطر رحم لبنان ورحمنا من نظريات المؤمن العلماني اللاطائفي ماريو عون

لفت مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​​رامي الريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "المطر رحم ​لبنان​ وغاباته، ورحمنا من نظريات المؤمن الفاضل المناضل العلماني اللاطائفي النائب ​ماريو عون​، ومنّ علينا بخيراته التي هطلت بالتساوي بين المناطق ​المسيحية​ والدرزية في الجبل".

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