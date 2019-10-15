عرضت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب إقامة حفل غنائي يعود ريعه للمتضررين من ​الحرائق​ التي نشبت أخيراً في مناطق لبنانينة عديدة أهمها ​الدبية​ والمشرف و​حارة الناعمة​ وبعورته وغيرها، مناشدة رئيس ​مجلس الوزراء​ اللبناني ​سعد الحريري​ أن يكون الراعي لهذا الحفل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين تعرض إقامة حفل يعود ريعه لمتضرري الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.