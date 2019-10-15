القوات في زحلة: لا علاقة لنا بحادث أبلح لا من قريب ولا من بعيد

اعلنت منطقة زحلة في حزب "القوات اللبنانية" أنه "دأبت بعض المواقع الإخبارية على تلفيق ​الاخبار​ غير الصحيحة فيما يتعلق بحزب "القوات اللبنانية" وعلاقته ببعض الأحداث ومنها حادثة بلدة ابلح التي وقعت بالأمس بين عدد من أبنائها".

وفي بيان له، أشار الحزب الى أنه "يهمه ان يوضح للرأي العام ان لا علاقة له لا من قريب او من بعيد بالحادث المؤسف الذي لا يعود كونه سوى خلاف فردي بين أبناء البلدة الواحدة أدى إلى ما أدى اليه".

ويتمنى الحزب على الغيارى "العمل على إطفاء نار الفتنة وعدم بث الاخبار الكاذبة حفاظا على الروابط العائلية التي تجمع طرفي الحادثة وعدم إصدار احكام مسبقة بل ترك الأمور للأجهزة المختصة العمل على جلاء ملابسات الحادثة التي نؤكد على طابعها الفردي مع التمني بالشفاء العجل للجرحى".

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