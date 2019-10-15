حريق في خراج جديدة القيطع والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه لإخماده

شب حريق في منطقة ضهور الحسين - خراج بلدة جديدة القيطع - عند الضفة الشمالية للنهر البارد لجهة عكار، في النقطة المتاخمة لعيون السمك، إلا ان النار ما لبثت ان انتقلت الى المقلب الآخر والتهمت الأشواك والأعشاب اليابسة وامتدت الى بعض أشجار السنديان من جهة ​الضنية​، في خراج بلدة عزقة.

وقد حضر على الفور عناصر ​الدفاع المدني​ من ​المنية​ والضنية، بالاضافة الى عناصر وسيارات اطفاء الدفاع المدني من جهة عكار، الامر الذي سرع في عملية السيطرة على النيران بشكل تام من جهة الضنية، قبل ان تتمدد باتجاه الاحراج المجاورة، في وقت يواصل فيه عناصر الدفاع المدني من جهة عكار عملهم في محاولة للسيطرة على النار التي وصلت الى مساحة من الأراضي العشبية وبعض أشجار السنديان.