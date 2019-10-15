لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، إلى أنّ "اليوم ينضمّ فقيد المروءة سليم أبو مجاهد إلى شهداء الدفاع المدني، الّذين قضوا أثناء قيامهم بأنبل واجب في الذود عن الناس وممتلكاتهم".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في زمن القحل السياسي تتعدّد الحرائق على أكثر من مستوى وفي أكثر من مكان، فبئس هذا الزمان الّذي أصبح فيه الحق استجداءً. أنصروا وانصفوا الدفاع المدني".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن دعا لإنصاف الدفاع المدني: بزمن القحل السياسي تتعدد الحرائق على أكثر من مستوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.