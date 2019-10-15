أبو الحسن دعا لإنصاف الدفاع المدني: بزمن القحل السياسي تتعدد الحرائق على أكثر من مستوى

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، إلى أنّ "اليوم ينضمّ فقيد المروءة سليم أبو مجاهد إلى شهداء ​الدفاع المدني​، الّذين قضوا أثناء قيامهم بأنبل واجب في الذود عن الناس وممتلكاتهم".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في زمن القحل السياسي تتعدّد ​الحرائق​ على أكثر من مستوى وفي أكثر من مكان، فبئس هذا الزمان الّذي أصبح فيه الحق استجداءً. أنصروا وانصفوا الدفاع المدني".