الغريب تابع مع الحسن عمل فرق الإطفاء والدفاع المدني

أجرى وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ سلسلة اتصالات هاتفية مع وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن وعدداً من المعنيين، وتابع خلالها عمل فرق الإطفاء و​الدفاع المدني​ التي تعمل على إخماد نيران ​الحرائق​ في منطقة ​الشوف​ و​عاليه​ وتحديداً وادي ​كفرمتى​ - كليليه.

وطالب الغريب بإبقاء سيارات الدفاع المدني في المنطقة لحين تطويق النيران بشكل نهائي.

بدورها، أكدت الحسن "إعطائها التوجيهات لإبقاء السيارات التي ستقوم الطائرات اليونانية بمؤازرة عملها".