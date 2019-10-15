الغريب تابع مع الحسن عمل فرق الإطفاء والدفاع المدني

أجرى وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب سلسلة اتصالات هاتفية مع وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن وعدداً من المعنيين، وتابع خلالها عمل فرق الإطفاء والدفاع المدني التي تعمل على إخماد نيران الحرائق في منطقة الشوف وعاليه وتحديداً وادي كفرمتى - كليليه.
وطالب الغريب بإبقاء سيارات الدفاع المدني في المنطقة لحين تطويق النيران بشكل نهائي.
بدورها، أكدت الحسن "إعطائها التوجيهات لإبقاء السيارات التي ستقوم الطائرات اليونانية بمؤازرة عملها".
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