أعلن الناطق الرسمي باسم "​اليونيفيل​" ​أندريا تيننتي​ في بيان أن "​رجال الإطفاء​ التابعون لليونيفيل، شاركوا ​الدفاع المدني​ اللبناني و​القوات المسلحة​ اللبنانية في إخماد النيران المشتعلة في قرية مزرعة الضهر الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال شرقي ​مدينة صيدا​. وقد ساند رجال الإطفاء في اليونيفيل أجهزة الطوارئ اللبنانية بثلاث ​شاحنات​ إطفاء بعد ظهر اليوم، بناء على طلبات من السلطات اللبنانية.

وأرسلت اليونيفيل المساعدة الطارئة بعد أن لمست حجم الأضرار التي يمكن أن تسببها ​الحرائق​ المستعرة للمجتمعات المحلية".

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كانت هذه تفاصيل خبر تيننتي: رجال الإطفاء في اليونيفيل شاركوا بإخماد الحرائق في مزرعة الضهر شمال شرقي صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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