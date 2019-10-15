ماريو عون: لست بحاجة لشهادة من أحد بالإنفتاح والحرص على الوحدة الوطنية

رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ على تصريحه حول ​الحرائق​ في المناطق ​المسيحية​، موضحاً أن "الكلام عن الحرائق في المناطق المسيحية لا يحمل لغطاً وهو جاء في سياق كلامه عن أيادي تخريبية خبيثة تكمن وراء حرائق من هذا النوع علماً أن الجميع سمع عن ​تقارير​ أمنية ذكرت وجود مفتعلين للحرائق"، مشيراً إلى انه "هنا يحق لنا أن نسأل أنفسنا عن ما ومن يمكن أن يكون وراء افتعال هكذا حرائق في مناطق من لون طائفي واحد لغايات ربما نعلمها أو نريد أن نعلم غاياتها".

وفي بيان له، اكد عون أنه ليس بحاجة لشهادة من أحد بالإنفتاح والحرص على الوحدة الوطنية، وأنه وضمن سياق كلامه شكر الإخوة الذين أتوا من جميع المناطق اللبنانية على تضحياتهم دون تمييز بين ​طائفة​ وأخرى.