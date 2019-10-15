حسن يعقوب: الم يحن الوقت لاعطاء رجال الدفاع المدني حقوقهم؟

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له ان "لبنان فقد اليوم شهيداً جديدا هو سليم بو مجاهد، و ايضاً خسائر بيئية ومادية لا تعوض" و شكر وزيرة الداخلية ريا الحسن لمتابعتها للعمليات كما شكر مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار على "الجهد الذي بذلوه رغم الامكانات الضعيفة".
ولفت إلى انه "بعد ان شاهدنا جهاد الدفاع المدني الم يحن الوقت لاعطاءئهم حقوقهم ورواتبهم"، مؤكداً أنه " يجب ان يحاسب كل متقاعس ومشترك في هذه الجريمة والقلب يحترق على هذا الوطن المحترق".
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