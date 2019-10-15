حسن يعقوب: الم يحن الوقت لاعطاء رجال الدفاع المدني حقوقهم؟

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له ان "​لبنان​ فقد اليوم شهيداً جديدا هو سليم بو مجاهد، و ايضاً خسائر بيئية ومادية لا تعوض" و شكر وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ لمتابعتها للعمليات كما شكر مدير عام ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار​ على "الجهد الذي بذلوه رغم الامكانات الضعيفة".

ولفت إلى انه "بعد ان شاهدنا جهاد الدفاع المدني الم يحن الوقت لاعطاءئهم حقوقهم ورواتبهم"، مؤكداً أنه " يجب ان يحاسب كل متقاعس ومشترك في هذه الجريمة والقلب يحترق على هذا الوطن المحترق".