المستشارة الألمانية: يجب حل الخلافات في سوريا من خلال المفاوضات

أكد المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ في ​مؤتمر​ صحفي مع رئيس الوزراء النرويجي إرنا سولبرغ انه "يجب حل الخلافات في ​سوريا​ من خلال المفاوضات"، مشيرةً إلى "إننا نراقب بقلق الوضع في سوريا، ولقد قلت بالفعل إنه يجب وقف هذه العملية العسكرية والعودة إلى المفاوضات"، لافتةً إلى أنَّه "مع مراعاة جميع المصالح الأمنية العادلة ل​تركيا​، فإن برلين لا تدعم هذه العملية".

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