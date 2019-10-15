لفت وزير الدفاع البريطاني، بن والاس إلى أن "تركيا واجهت وما تزال تواجه تهديدات إرهابية من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي"، مشددًا على "ضرورة أن تدافع تركيا عن نفسها في وجه تلك التهديدات".
وحث أنقرة على "احترام حقوق الإنسان ومعاملة المدنيين في عمليتها بسوريا"، مشيرًا إلى ان "تركيا تواجه تهديدًا من الميليشيات الكردية"، مشيراً إلى أن "تركيا واجهت وما تزال تواجه تهديدًا من تنظيمات كبي كا كا، وهي منظمة إرهابية في ذلك البلد، وإن تركيا بحاجة إلى فعل ما عليها أحيانًا القيام به للدفاع عن نفسها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع البريطاني: تركيا بحاجة لأن تدافع عن نفسها من الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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