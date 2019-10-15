وزير الدفاع البريطاني: تركيا بحاجة لأن تدافع عن نفسها من الإرهاب

لفت وزير الدفاع البريطاني، بن والاس إلى أن "​تركيا​ واجهت وما تزال تواجه تهديدات إرهابية من تنظيم "​بي كا كا​" الإرهابي"، مشددًا على "ضرورة أن تدافع تركيا عن نفسها في وجه تلك التهديدات".

وحث ​أنقرة​ على "احترام حقوق الإنسان ومعاملة المدنيين في عمليتها ب​سوريا​"، مشيرًا إلى ان "تركيا تواجه تهديدًا من الميليشيات الكردية"، مشيراً إلى أن "تركيا واجهت وما تزال تواجه تهديدًا من تنظيمات كبي كا كا، وهي منظمة إرهابية في ذلك البلد، وإن تركيا بحاجة إلى فعل ما عليها أحيانًا القيام به للدفاع عن نفسها".