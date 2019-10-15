لاريجاني: طهران لا تعارض حل خلافاتها مع الرياض لكن واشنطن لا تسمح بذلك

لفت رئيس البرلمان ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، خلال اجتماعه بنظيره النمساوي كارل بادر على هامش اجتماع برلماني في ​صربيا​ إلى ان "​طهران​ لا تعارض حل خلافاتها مع ​الرياض​، لكن ​واشنطن​ لا تسمح بذلك"، مشيراً إلى ان " مصالح واشنطن النفطية في الإبقاء على الخلاف"، مؤكداً أن "​الولايات المتحدة​ تشكل إحدى أهم القضايا الخلافية بين إيران و​السعودية​".

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