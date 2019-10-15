تجدُد الحريق في مزرعة يشوع والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه

تجدّد الحريق في مزرعة يشوع، وبدأت ألسنة النيران تتصاعد، ويحاول عناصر الدفاع المدني السيطرة على الحريق منعًا من توسّعه، خصوصًا أنّ الرياح بدأت تنشط.
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