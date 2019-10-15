تجدُد الحريق في مزرعة يشوع والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه

تجدّد الحريق في ​مزرعة يشوع​، وبدأت ألسنة النيران تتصاعد، ويحاول عناصر ​الدفاع المدني​ السيطرة على الحريق منعًا من توسّعه، خصوصًا أنّ الرياح بدأت تنشط.

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