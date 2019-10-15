أفادت قناة الـ"LBC" عن تجدد اشتعال بعض النقاط في ​الدبية​ نتيجة تغيّر سرعة الرياح وتدخل الجهات المختصة لمحاولة الحد من انتشار الحريق مجددا. بينما تراجعت حدة ​الحرائق​ في بعورته مع بدء هطول ​الأمطار​ المتفرقة في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: تجدد اشتعال بعض النقاط في الدبية نتيجة تغيّر سرعة الرياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.