قبيل جلسة مجلس الأمن حول الصحراء .. “البوليساريو” تهدد بعدم التعاون مع المبعوث الأممي المقبل

قبيل جلسة مجلس الأمن المرتقبة اليوم الثلاثاء، والتي يتوقع أن يقدم فيها رئيس بعثة “المينورسو” كولن ستیوارت، وقائد قوات البعثة الجنرال ضیاء الرحمان، إحاطة حول الإسهام في القوات والشرطة العاملة ضمن البعثةـ استبقت جبهة “البوليساريو” الجلسة بمراسلة رئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ووجهت الجبهة الانفصالية، مراسلة إلى غوتيريس، تتهم فيها المغرب بمحاولة فرض شروط مسبقة على عملية تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، مهددة بعدم التعاون بالقول “لن ننخرط في أي عملية سياسية ناتجة عن هذه الشروط المسبقة”.

وشرع مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، في مناقشة ملف الصحراء، وخصص إحدى جلساته لمناقشة عمل بعثة «المينورسو»، والتحديات التي تواجهها، ويشير جدول أعمال مجلس الأمن، أيضا، إلى أن جلسة أخرى مرتقبة، اليوم الثلاثاء، ستخصص للاستماع إلى إحاطة يقدمها كل من رئيس البعثة «كولن ستیوارت»، وقائد قوات البعثة الجنرال ضیاء الرحمان، حول الإسهام في القوات والشرطة العاملة ضمن البعثة.

ويرتقب أن يخصص المجلس جلسة ثالثة، وأخيرة، نهاية الشهر الجاري، تخصص للتصويت على القرار الأممي، المتعلق بنزاع الصحراء، وذلك قبل يوم واحد من نهاية ولاية البعثة في 31 أكتوبر الجاري.