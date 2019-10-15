خاض لاعبو المنتخب الوطني، أمس الاثنين، حصتهم التدريبية الأخيرة، استعدادا للمواجهة الودية، التي ستجمعهم، مساء اليوم الثلاثاء، بالمنتخب الغابوني.
وركز البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب “أسود الأطلس”، خلال حصة، أمس الاثنين، التي خاضتها العناصر الوطنية على أرضية ملعب طنجة الكبير، على وضع آخر اللمسات على التشكيل الرسمي، الذي سيدخل به لقاء الغابون.
ويتطلع خاليلوزيتش، في رابع ظهور له مع الأسود، إلى البصم على أداء جيد، عكس المباريات الثلاث الماضية، التي أشرف خلالها على العارضة الفنية للمنتخب الوطني.
وتمثل مباراة الغابون، آخر ظهور ودي لوحيد مع المنتخب، قبل خوض أول مواجهة رسمية، في نونبر المقبل، ضد منتخب موريتانيا، برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.
ولم ينل مستوى المنتخب الوطني، منذ التعاقد مع خاليلوزيتش، غشت الماضي، خلفا للفرنسي “هيرفي رونار”، إعجاب عشاق “أسود الأطلس”، إذ أظهرت اللقاءات الثلاثة، التي خاضتها العناصر الوطنية تحت إمرته، غياب الانسجام بين الخطوط، وعقما هجوميا واضحا.
واكتفى الأسود في مبارياتهم ضد بوركينافاسو، والنيجر، ثم ليبيا، بتوقيع ثلاثة أهداف فقط، علما أنها لم تأت من المهاجمين، بل تناوب على إحرازها كل من المدافع زهير فضال، وصانع ألعاب الوداد وليد الكرتي، وجواد ياميق، مدافع جنوى الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أول ظهور له رسمي مع “الأسود”.. خاليلوزيتش يتطلع إلى تقديم أداء جيد ضد الغابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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