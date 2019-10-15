استعدادا للاستحقاقات القادمة.. الرجاء يتغلب وديا على شباب السوالم

تغلب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على ضيفه شباب سوالم بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية جمعت الفريقين، بمركب الفريق الأخضر بالوازيس.

وأحرز عمر العرجون هدف الرجاء الأول، بينما تكفل زميله الهبطي بتوقيع ثاني الأهداف، لينجح النسور الخضر في تحقيق فوزهم الثاني تواليا في مبارياتهم الودية، بعد أن تغلب زملاء مالانغو بثلاثة أهداف لاثنين، على جمعية سلا.

وتدخل مباراة الرجاء وشباب السوالم ضمن استعدادات الفريقين، للاستحقاقات الرسمية القادمة، حيث يعلب الفريق البيضاوي على ثلاث واجهات، البطولة الاحترافية، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ثم دوري أبطال إفريقيا.

من جهته يلعب شباب السوالم، ضمن القسم الثاني للبطولة الاحترافية، إذ يحتل وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط، مناصفة مع شباب المحمدية، والوداد الفاسي، وأولمبيك الدشيرة، وذلك بعد مرور أربع جولات من التباري.