يحلون في المغرب قريبا.. رامي عياش والسقا ونجوم عرب يشاركون في مسلسل مغربي

يرتقب أن يحل في المغرب عدد من النجوم العرب، للمشاركة في المسلسل المغربي الكوميدي “دابا تزيان”، الذي يرتقب عرضه على قناة “إم بي سي 5”.

وعلم “اليوم 24″، من مصادره الخاصة، أن نجوما عرب سيشاركون ضيوف شرف في المسلسل المغربي، وهم أحمد السقا، وهند صبري، ووليد توفيق، ورامي عياش.

وأضافت المصادر ذاتها أن مرحلة تصوير المسلسل، الذي تلعب بطولته الفنانة نزهة الركراكي، والفنان محمد الجم، على وشك الانتهاء، في وقت بدأت ” mbc” في الترويج للمسلسل.

ويشارك في المسلسل، الذي أنتجته “mbc مغرب”، كل من مجدولين الإدريسي، وعزيز حطاب، والممثلة الشابة سلمى السيري، والممثل الشاب سيمو سدراتي، وآخرون، تحت إشراف المخرج هشام الجباري.

وسبق أن كشفت مصادر “اليوم24” أن سعد لمجرد من سيقدم جينيرك المسلسل، وسبق أن زار طاقمه في كواليس التصوير، أثناء زيارته للمغرب.