زياش إلى ريال مدريد!.. لماذا يَصعُب انتقال نجم “الأسود” للفريق الملكي في “الميركاتو” القادم؟

يكفي أن تدون إسم اللاعب الدولي المغربي، حكيم ويش، على محرك البحث “غوغل”، حتى تتناسل أمامك العشرات، بل المئات من المقالات، بمختلف اللغات، تشير إلى عزم نادي ريال مدريد الإسباني، على تقديم عرض رسمي لفريق أجاكس أمستدرام الهولندي، إلى جانب زميله المتألق، الهولندي داني فان دي بيك، من أجل ضمهما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

العرض الإسباني، بات أمرا واقعا وملموسا، وليس فقط مجرد كلام صحف، كما يقال، والدليل أن صحفية كبيرة في الجارة الشمالية، إسمها “سبورت”، أكدت أن الاتصال الرسمي بين إدارة ريال مدريد وأجاكس، كان عقب مباراة فالنسا الأخيرة في دوري الأبطال، وتم تقديم 172 مليون يورو، 112 للنجم الهولندي، و60 للنجم المغربي.

المشكل في عرض النادي الإسباني، أنه يرغب في ضم هذا الثائي، شهر يناير المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو الأمر الذي يُنتظر أن يكون أول حاجز في طريق النجم المغربي صوب قلعة “لميرينغي”، وذلك لسببين إثنين.

الأول يتمثل في رغبة الفريق الهولندي، في الحفاظ على ركازه الأساسية إلى غاية نهاية الموسم، حتى يتسنى له، المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية، هذا الموسم، وتخطي إنجازç السابق، الذي بلغ فيه دور النصف.

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أم الثاني، فيكمن في رغبة هذا الثنائي أيضا، في تدوين إسمهما في أغلى المنافسات العالمية على مستوى الأندية، وذلك بعد بداية رائعة هذا الموسم في دور المجموعات، فالانتقال إلى ريال مدريد وسط الموسم، يعني أنهما لم يتمكنا من مواصلة المنافسة القارية، بسبب قوانين “الويفا”.

فالقونين المنظمة للمنافسة القارية، والتي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمنع أي لاعب من خوض المنافسة في موسم واحد، رفقة فريقين مختلفين، باستثناء إذا خاض فقط الدور التمهيدي، الأول، الثاني، أو الثالث، أما إذا بلغ دور المجموعات، فلا يمكنه أبدا أن يخوض المنافسة مع فريق آخر، حتى إذا نزل للدوري الأوروبي.

ويخطو الفريق الهولندي، بقيادة زياش، ودي بيك، بالإضافة إلى المخضرم الصربي دوزان تاديتش، بثبات، نحو تكرار مع قاموا به الموسم الماضي، وذلك بعد أن حققوا انتصارين كبيرين، في أول مباراتين في دور المجموعات، الأول كان بالميدان على حساب ليل الفرنسي، بثلاثية، والثاني خارج الميدان، على حساب فالنسيا، وبثلاثية أيضا، كما أن فريق العاصمة يتصدر ترتيب الدوري الهولندي الممتاز.

يشار، إلى أن زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، مصر تماما على الاستفادة من خدمات هذا الثنائي، بالنظر إلى الأداء الكبير الذي بصم عليه هذا الموسم، وذلك من أجل تغطية الفراغ الكبير الذي أحدثه تراجع مستوى الثنائي لوكا مودريتش، وطوني كروس، في خط الوسط.