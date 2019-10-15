أمانة الـPJD تختار الإبراهيمي لخلافة الأزمي في رئاسة فريق الـPJD

خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، مساء أمس الاثنين، اختارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، لرئاسة الفريق النيابي، بعدما رشح هذا الأخير، الجمعة الماضي، ثلاثة أسماء لخلافة رئيس الفريق، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي قدم استقالته، في يوليوز الماضي.

وكان الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة، اختار بالتصويت السري ثلاثة أسماء، وهم مصطفى الإبراهيمي، الذي كان مرشحا حتى آخر لحظة لمنصب وزير الصحة، بالإضافة إلى عمدتي مكناس، والدارالبيضاء، عبد الله بوانو، وعبد العزيز العمري.

وتنص قوانين الحزب الداخلية على أن أمانته العامة هي التي تحسم في الاسم، الذي سيصبح رئيسا لفريقه النيابي.