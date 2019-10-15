تصفيات مونديال 2022: فلسطين والسعودية تفترقان بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق منتخبا فلسطين والسعودية بالتعادل السلبي 0-0، ضمن أحداث الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا وبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

واستضاف المنتخب الفلسطيني المباراة على استاد "فيصل الحسيني" في مدينة رام الله، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وبهذا التعادل رفع منتخب السعودية رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة، في حين أصبح برصيد "الفدائي" 4 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

سيطر الحماس على المستوى الفني مع انطلاق المباراة، وتذهب رأسية عبد الله الحمدان إلى خارج المرمى بعد مرور أربع دقائق فقط.

وبدأ المنتخب الفلسطيني في تنظيم صفوفه، وسدد صالح شحادة كرة قوية في أقرب فرص التسجيل في الدقيقة العاشرة، لكن العويس تألق وأبعد الكرة.

فاصل قصير من الارتباك في دفاع المنتخب السعودي، وسدد تامر الصيام كرة تمر بجوار القائم في الدقيقة 11، وبعدها في الدقيقة 14 تصدى رامي حمادة حارس المنتخب الفلسطيني لتسديدة يحيى الشهري.

نشط المنتخب الفلسطيني وشكلت تحركات صالح شحادة، إزعاجا لمدافعي المنتخب السعودي، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 30، عندما تلقى تمريرة من مصعب بطاط، بعد هجمة فلسطينية منظمة، لكن كرته علت العارضة.

Advertisements

وندفع لاعبو المنتخب السعودي للأمام، مع محاولات للاختراق من العمق وأخرى عن طريق عبد الفتاح عسيري من الجهة اليسرى، لكن هذه المحاولات وجدت صلابة دفاعية فلسطينية.

وكثف المنتخب السعودي محاولاته للخروج بهدف السبق، قبل نهاية الشوط الأول، لكن صافرة نهاية الشوط الأول كانت أسرع، لينتهي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

لم يتغير شكل المباراة كثيرا مع بداية الشوط الثاني، حيث انحصر اللعب وسط الملعب، دون أي خطورة على المرميين.

وكسر صالح شحادة، أنشط لاعبي المنتخب الفلسطيني، حالة الهدوء في المباراة، عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54، لكن تسديدته ذهبت إلى جوار مرمى محمد العويس.

وطمع المنتخب الفلسطيني في المباراة أكثر، بعد تراجع أداء الاخضر السعودي، وحصل أصحاب الأرض على أكثر من ركنية، لكنه لم يستفد منها كثيرا.

وتراجع أداء المنتخبين، مع دخول المباراة الربع ساعة الأخيرة منها، وانعكس ذلك على حماس الجماهير في المدرجات، الذي بدأ بفتر قليلا.

وحاول هتان باهبري في الدقيقة 78 كسر الإيقاع بهجمة فردية، عندما توغل من العمق وسدد بيسراه، لكن كرته علت المرمى الفلسطيني كثيرا.

وأهدر خالد سالم أقرب فرص التسجيل للمنتخب الفلسطيني قبل نهاية المباراة بأربع دقائق فقط، عندما تعامل بكرة بطريقة خاطئة وهو على بعد أمتار من مرمى محمد العويس.