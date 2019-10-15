الرملة: مظاهرة رفضا للجريمة واحتجاجا على تواطؤ الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مظاهرة حاشدة، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الرملة، بمشاركة المئات من أبناء المجتمع العربي، للتعبير عن رفضهم للعنف والجريمية واحتجاجا على تواطؤ الشرطة الإسرائيلية؛ وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية المتواصلة في حملة شعبية لاجتثاث العنف.

وانطلقت المظاهرة سيرًا على الأقدام من مسجد العمري في مدينة الرملة، المكان الذي شهد جريمة إطلاق النار التي تعرض لها رئيس الحركة الإسلامية وإصابته بجروح خطيرة.

وتابعت المظاهرة المسيرة وصولا إلى مركز الشرطة، حيث رفعوا لافتات تعبر عن احتجاجهم على الجريمة وتطالب بنبذ المجرمين كما تندد بتواطؤ جهاز الشرطة، كتبوا على بعضها: "الشرطة شريكة بالجريمة"، "كفى للترويج للسلاح"، "سلاح الإجرام بترخيص الشرطة"، "شرطة متخاذلة = جريمة متفشية"، "الثأر يهد الدار، القضاء هو الحل".

وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بتفاقم جرائم القتل في البلدات العربية، والمستنكرة لجرائم القتل وتقاعس الشرطة في فك رموز الجرائم وغياب سلطة إنفاذ القانون في مكافحة ظاهرة السلاح المرخص وغير المرخص.

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وفي حديث لـ"عرب 48"، اعتبر أيوب مغربي من الرملة، الذي فقد ابنته وزوجته بجريمة قتل قبل أربعة أعوام، أنه "لا تعويل على دور الشرطة، في النهاية جهاز الشرطة معني بموتنا إن لم يكن رحيلنا عن البلاد"، وأضاف "سمعتهم بنفسي في حوادث عنف مختلفة يتحدثون لبعضهم على جهاز اللاسلكي، ويطالبون بعضهم بعدم التدخل.. ‘ما حدا يخش؛ إللي يموت يموت‘".

ورأى أن الحل يكون على المدى البعيد، ويبدأ بإدخال حصة تربية تحث على التسامح ونبذ العنف والجريمة والمتورطين بأعمال عنف، وشدد على أنه "فقط في هذه الحال، قد نعيش في مجتمع سليم وطبيعي، بعيدا عن تهديد الجريمة والعنف والخطر الذي بات يلاحق الجميع".

تأتي المظاهرة ضمن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية المتواصلة في المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في حملة شعبية لاجتثاث العنف والجريمة، وبضمنها الإضراب العام وتنظيم مظاهرات قطرية، وقافلة مركبات احتجاجية، نظمت الخميس الماضي، من الشمال وصولا إلى مباني الحكومة الإسرائيلية في القدس.

وازدادت أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي بوتيرة خطيرة، وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل بمقتل محمد عدنان ضعيف من عارة إلى 74 شخصا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.