شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الإماراتي" توسع خدماتها الطبية المتنقلة لتشمل مناطق جبلية بتعز والان مع التفاصيل

وسعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نطاق خدماتها الطبية المتنقلة لتشمل المناطق الجبلية البعيدة عن مراكز المديريات في الساحل الغربي.

حيث وصلت اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر ، عيادتان متنقلتان بكامل كادرهما الطبي الى قرية الدروبي الجبلية في مديرية موزع بمحافظة تعز وباشرت عملها وسط ارتياح كبير في أوساط الأهالي.

وأوضح مصدر في الفريق الطبي، أن توسيع نطاق الخدمات الطبية يأتي بناء على مسح ودراسة لمختلف القرى الجبلية في مديريتي موزع والوازعية غربي محافظة تعز.

وأضاف، أن سكان القرى والعزل المستهدفة يعانون الأمرّين للوصول إلى أقرب مرفق صحي جراء وعورة الطريق، الأمر الذي دفع هيئة الهلال لتوسيع خدماتها الطبية والعمل بجدية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فيها.

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وأشار إلى انتشار أمراض الجهاز التنفسي بكثافة لدى سكان المناطق الجبلية في موزع والوازعية فضلاً عن الملاريا والحميات الأخرى.

ولفت المصدر الطبي إلى أنهم عالجوا في اليوم الأول ثلاثة وثمانون حالة معظمها مصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وتوقع تزايد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول موسم الشتاء.

من جهتهم، عبر الأهالي عن سعادتهم بوصول العيادات المتنقلة بخدماتها المجانية إلى قراهم، شاكرين لدولة الإمارات العربية المتحدة مبادراتها الإنسانية والتي ستظل محفورة في الوجدان.