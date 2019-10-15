شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي ينفذ انسحابًا متعمداً شمال سوريا والان مع التفاصيل

أعلن التحالف الدولي علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، أنه نفذ انسحاباً متعمداً من شمال شرق البلاد.

وقال التحالف على موقع في تغريدته: "لقد خرجنا من منبج"، وهي المدينة التي حررها الأكراد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والتي ترغب تركيا في السيطرة عليها.



وقد دخلت قوات الجيش النظامي السوري إلى منبج، في إطار اتفاق بين المسلحين الأكراد ودمشق لمواجهة التوغل التركي.