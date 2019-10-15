شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تعرف على آخر مستجدات جبهات الضالع والان مع التفاصيل

كشفت مصادر عسكرية، بمحافظة الضالع، آخر مستجدات الأوضاع في جبهات المحافظة.

وقالت المصادر، إن جبهات محافظة الضالع الواقعة في أقصى الشمال الغربي للمدينة شهدت تجددا للمواجهات بين الحينة والأخرى.

ويأتي هذا بعد محاولات يائسة من قبل مسلحي جماعة الحوثي التسلل ومهاجمة مواقع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في عدد من الجبهات، طبقا لمصادر إعلامية.

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وتحدثت المصادر، أن وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تجاوزت حبيل العبدي في الفاخر وباتت وحدات الإقتحام تتوغل في عمق الخطوط المتقدمة لقوات العدو.

وذكرت أن القوات بقطاع الخرازة تصدت لهجوم نوعي شنته المليشيات الحوثية وكبدتهم خسائر فادحة.

وتقول المصادر، إن اشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية في منطقة حبيل الكلب بين وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني ومجاميع من مسلحي جماعة الحوثي التي حاولت مهاجمة المواقع العسكرية قبل أن ينكسر هجوم الأخيرة بفعل التماسك الكبير لصفوف القوات المشتركة في تلك الجبهة.