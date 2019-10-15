شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يعقد مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي والان مع التفاصيل

عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن أمنياته بأن تحقق زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدافها المرجوة في دعم العلاقات الإماراتية - الروسية. جاء ذلك خلال عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة دولة لدولة الإمارات العربية المتحدة. Advertisements ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" رحب سموه في بداية المباحثات ــ التي عقدها الجانبان في قصر الوطن ــ بضيف البلاد الكبير و الوفد المرافق. متمنياً له طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وأن تحقق زيارته أهدافها المرجوة في دعم العلاقات الإماراتية - الروسية ودفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

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