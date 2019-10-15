شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تصد هجوم حوثي بمنطقة مطلة على البرح بتعز والان مع التفاصيل

تصدت القوات المشتركة لهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة رسيان المطلة على مدينة البرح بمحافظة تعز. Advertisements وتكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء المعارك الضارية التي خاضتها قوات اللواء الرابع عشر عمالقة ، والتي استمرت لساعات قبل تمكن قوات العمالقة من السيطرة على الموقف ودحر المليشيات. وتمكنت القوات المشتركة من إخماد الهجوم الحوثي بمشاركة سلاح المدفعية الذي أمطر تحصينات المليشيات وتجمعاتها أثناء التصدي للهجوم.

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