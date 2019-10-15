شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: عملية تركيا في سوريا تقوض جهود مكافحة داعش والان مع التفاصيل
جددت المستشارة الألمانية مطالبتها لتركيا بوقف الهجوم على شمال شرقي سوريا.
واعتبرت المستشارة الألمانية الهجوم التركي "تقويضًا" لعمليات مجابهة داعش.
وأضافت، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 15، 2019: الهجوم على شمال شرقي سوريا يسبب معاناة إنسانية، وعلى تركيا أن توقفه فورًا وتحترم القوانين الدولية.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، حظر صادرات الأسلحة إلى تركيا.
وقالت خارجية إيطاليا في بيان، إن الحل في سوريا يجب أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا.
ومنذ بداية العمليات العسكرية لم تحقق القوات التركية تقدما مهما في شمال شرق سوريا.
وفي وقت سابق اليوم، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة مدينة رأس العين بالكامل في الشمال السوري.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات قسد شنت هجوما عنيفا تمكنت على إثره من استعادة السيطرة على المدينة.
وقالت مصادر إعلامية أخرى إن هجوم قسد أسفر عن إصابات في أوساط الجنود الأتراك.
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