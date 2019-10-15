إيران تعلن اعتقال عناصر خليتين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية أثناء الزيارة الاربعينية

ونقلت وكالة "فارس" عن علوي قوله، إنه" تم اعتقال خليتين إرهابيتين خططوا للقيام بعمليات إرهابية أثناء الزيارة الأربعينية"، مبيناً أن "أعضاء الخليتين اعتقلوا في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد".

وأضاف أنه "تم ضبط 50 قطعة سلاح معهم وكانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ارهابية في موسم الزيارة الاربعينية".

