إيران تعلن اعتقال عناصر خليتين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية أثناء الزيارة الاربعينية

أعلن وزير الامن الايراني محمود علوي عن اعتقال اعضاء في خلیتین ارهابيتين خططوا للقيام بعمليات ارهابية اثناء الزيارة الاربعينية.
ونقلت وكالة "فارس" عن علوي قوله، إنه" تم اعتقال خليتين إرهابيتين خططوا للقيام بعمليات إرهابية أثناء الزيارة الأربعينية"، مبيناً أن "أعضاء الخليتين اعتقلوا في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد".
وأضاف أنه "تم ضبط 50 قطعة سلاح معهم وكانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ارهابية في موسم الزيارة الاربعينية".
وأضاف أنه "تم ضبط 50 قطعة سلاح معهم وكانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ارهابية في موسم الزيارة الاربعينية".
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