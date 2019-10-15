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أتعانين من عدم خسارة الوزن رغم اتباع حميات قاسية؟ إليك السبب!

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أشارت دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة eLife إلى أن بعض الخلايا العصبية تحد من تأثير الحميات التي تهدف إلى خسارة الوزن.
وتوصل باحثون من جامعة كامبريدج إلى أن هذه الخلايا قد تبطئ عملية حرق السعرات الحرارية وإن تم اتباع العادات الصحية الجيدة.

وقالت الدكتورة كيلمانس بلويه المشاركة في الدراسة: "لاحظنا أن بعض مجموعات الخلايا العصبية تصبح ناشطة عندما يتم تناول الطعام من أجل التحكم بالشهية".


وأضافت: "عندما يتم التوقف عن تناول الطعام تتوقف هذه الخلايا عن العمل. وفي هذه الحالة يسعى الجسم إلى تعويض النقص في الطاقة من خلال الامتناع عن حرقها".

وذكّر الباحثون بحسب تقرير لموقع Femme Actuelle الفرنسي، بضرورة ممارسة التمارين بانتظام من اجل الحد من تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة وخسارة الوزن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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