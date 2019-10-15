أشارت دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة eLife إلى أن بعض الخلايا العصبية تحد من تأثير الحميات التي تهدف إلى خسارة الوزن.
وقالت الدكتورة كيلمانس بلويه المشاركة في الدراسة: "لاحظنا أن بعض مجموعات الخلايا العصبية تصبح ناشطة عندما يتم تناول الطعام من أجل التحكم بالشهية".
وأضافت: "عندما يتم التوقف عن تناول الطعام تتوقف هذه الخلايا عن العمل. وفي هذه الحالة يسعى الجسم إلى تعويض النقص في الطاقة من خلال الامتناع عن حرقها".
وذكّر الباحثون بحسب تقرير لموقع Femme Actuelle الفرنسي، بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من اجل الحد من تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة وخسارة الوزن.
كانت هذه تفاصيل خبر أتعانين من عدم خسارة الوزن رغم اتباع حميات قاسية؟ إليك السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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