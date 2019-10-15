أتعانين من عدم خسارة الوزن رغم اتباع حميات قاسية؟ إليك السبب!

وتوصل باحثون من جامعة كامبريدج إلى أن هذه الخلايا قد تبطئ عملية حرق السعرات الحرارية وإن تم اتباع العادات الصحية الجيدة.

وقالت الدكتورة كيلمانس بلويه المشاركة في الدراسة: "لاحظنا أن بعض مجموعات الخلايا العصبية تصبح ناشطة عندما يتم تناول الطعام من أجل التحكم بالشهية".



وأضافت: "عندما يتم التوقف عن تناول الطعام تتوقف هذه الخلايا عن العمل. وفي هذه الحالة يسعى الجسم إلى تعويض النقص في الطاقة من خلال الامتناع عن حرقها".

وذكّر الباحثون بحسب تقرير لموقع Femme Actuelle الفرنسي، بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من اجل الحد من تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة وخسارة الوزن.