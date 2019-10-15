سلسلة الانفجارات في مخازن الاسلحة والعتاد يبدو انها لم تنقطع بعد، إذ استكمل حلقاتها انفجار مستودع معالجة العبوات في منطقة الجعارة بقضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد. وادى الى اصابة ضابط، وأحد عشر منتسبا بجروح، فضلا عن الحاق اضرار مادية في المكان المحيط به.
وهنا، تعددت وتضاربت روايات اسباب الحادث، فالبعض عزاه الى سوء التخزين، في المستودع، بينما يذهب اخرون الى ربطه بالتفجيرات السابقة في مخازن الاسلحة والاعتدة، ويؤشر الى استهداف من قبل جهة ربما تكشف عنها التحقيقات من قبل الجهات المعنية.
اما وزارة الداخلية فقد سارعت بفتح تحقيق لمعرفة اسباب الحادث، الذي أسفر عن إصابة ضابط وستة منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، واربعة منتسبين إلى معمل متفجرات الشرطة الاتحادية، ومنتسب اخر الى فوج طوارئ نينوى، بحسب ما ذكره الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن. في الوقت الذي جدد فيه مراقبون دعوتهم الى اخراج مستودعات الاسلحة والاعتدة من المدن، وابعادها عن المناطق السكنية بمسافات توفر التأمين اللازم للمواطنين.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: اصابة 12 ضابط ومنتسب في انفجار الجعارة... والتحقيق مستمر لمعرفة الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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