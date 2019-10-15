بالفيديو: اصابة 12 ضابط ومنتسب في انفجار الجعارة... والتحقيق مستمر لمعرفة الأسباب

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانفجار كدس العتاد، وبحسب الفيديو فإن اصوات الانفجارات هزت المناطق القريبة من مكان الكدس. فيما اشارت المعلومات الاولية الى ان انفجار الكدس حصل نتيجة حريق اندلع في داخله، قبل ان تصل فرق الدفاع المدني الى الموقع وتتمكن من اخماده بالكامل.وهنا، تعددت وتضاربت روايات اسباب الحادث، فالبعض عزاه الى سوء التخزين، في المستودع، بينما يذهب اخرون الى ربطه بالتفجيرات السابقة في مخازن الاسلحة والاعتدة، ويؤشر الى استهداف من قبل جهة ربما تكشف عنها التحقيقات من قبل الجهات المعنية.

اما وزارة الداخلية فقد سارعت بفتح تحقيق لمعرفة اسباب الحادث، الذي أسفر عن إصابة ضابط وستة منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، واربعة منتسبين إلى معمل متفجرات الشرطة الاتحادية، ومنتسب اخر الى فوج طوارئ نينوى، بحسب ما ذكره الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن. في الوقت الذي جدد فيه مراقبون دعوتهم الى اخراج مستودعات الاسلحة والاعتدة من المدن، وابعادها عن المناطق السكنية بمسافات توفر التأمين اللازم للمواطنين.



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