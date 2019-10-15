مبادرة لافتة من شيرين عبد الوهاب للبنانيين

أعلنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، استعدادها لإقامة حفل يكون العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر": "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".

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