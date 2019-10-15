بالفيديو: مواصفات فائقة لساعات هواوي الجديدة

وكشفت الشركة كذلك عن الطراز الأصغر والأخف وزناً من ساعات "جي تي-2"، والذي سيكون متوفراً بشاشات الأوليد بأبعاد 1.2 بوصة بدقة 390×390 وحزام بقياس 20 مم.

وأشارت "هواوي" إلى أنّ الطرازين من ساعتها الجديدة مقاومين للماء على عمق 50 متراً، كما يتمتعان بخاصية تحديد الموقع.



وسوف تقدم ساعات "جي تي-2" إمكانيات فائقة لرصد الحركة الرياضية ومراقبة اللياقة البدنية وعرض المؤشرات الحيوية للجسم وعدد الكيلومترات المقطوعة خلال ممارسة جميع التمارين والألعاب الرياضية المختلفة.

كما أنها ستتيح عبر تقنية البلوتوث إجراء المكالمات الهاتفية مباشرة من الساعة في حال وجودها على بعد لا يزيد على 150 مترا عن الهاتف.