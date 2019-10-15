بالفيديو: مواصفات فائقة لساعات هواوي الجديدة

أعلنت شركة "هواوي" عن ساعتها "جي تي-2" طراز 46 ملم، وهي ساعة ذكية جديدة يصل عمر بطاريتها إلى أسبوعين، و تتميز بشاشات "الأوليد" مقاس 1.39 بوصة بدقة 454×454 وحزام بقياس 22 ملم..
وأشارت "هواوي" إلى أنّ الطرازين من ساعتها الجديدة مقاومين للماء على عمق 50 متراً، كما يتمتعان بخاصية تحديد الموقع.
وسوف تقدم ساعات "جي تي-2" إمكانيات فائقة لرصد الحركة الرياضية ومراقبة اللياقة البدنية وعرض المؤشرات الحيوية للجسم وعدد الكيلومترات المقطوعة خلال ممارسة جميع التمارين والألعاب الرياضية المختلفة.
كما أنها ستتيح عبر تقنية البلوتوث إجراء المكالمات الهاتفية مباشرة من الساعة في حال وجودها على بعد لا يزيد على 150 مترا عن الهاتف.
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